Frankenthal. Nach dem Gewaltverbrechen an einem Mann aus Kaiserslautern hat die Polizei eine 17 Jahre alte Verdächtige festgenommen. Das teilten die Polizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwoch mit. Sie ließen offen, welche Verbindung die 17-Jährige zu dem 20 Jahre alten Opfer hatte, das erstochen worden ist. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Sonntag in einem Wald bei Weidenthal gefunden. Die junge Frau hat sich den Angaben zufolge bisher nicht zu dem Vorwurf geäußert.

Das Handy des Opfers gab laut den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf die 17-Jährige. Es sei festgestellt worden, dass die junge Frau und der später getötete Mann in Kontakt gestanden hätten. Die Spurenanalyse habe den Verdacht gegen sie verstärkt. Weitere Details wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht preisgeben. Die junge Frau, die in Untersuchungshaft sitzt, war der Polizei bisher nicht aufgefallen. Die Ermittler der Mordkommission erhoffen sich nun von der DNA-Analyse weitere wichtige Hinweise. (dpa/lrs)