Meckesheim. Ein Kurzschluss verursachte in der Nacht auf Mittwoch um 23.32 Uhr einen Stromausfall in Teilen von Meckesheim, Bammental, Gauangelloch, Gaiberg und Waldhilsbach. Das teilte Energieversorger Syna am Mittwoch mit. Ursache dafür sei ein Kurzschluss gewesen. Durch Netzumschaltungen konnten alle Betroffenen gegen 0.19 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. (rnz)