Von Christoph Moll

Rhein-Neckar. "Wir sind davon ausgegangen, dass wir die Wahlumschläge nie mehr brauchen", sagt Roland Kern, der Sprecher der Stadt Weinheim. Bereits vor zehn Jahren hat die Zweiburgenstadt die grünen und grauen Kuverts entsorgt, die bis zur damaligen Landtagswahl bei jedem Urnengang zum Einsatz kamen und immer wiederverwendet wurden. Dann wurde das Gesetz geändert, die Stimmzettel nur noch gefaltet und direkt in die Wahlurne gesteckt. Das Problem: Zur Volksabstimmung zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 am Sonntag sind die Umschläge aufgrund einer alten Gesetzgebung wieder vorgeschrieben. So wie Weinheim haben die meisten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis die Kuverts in den Müll geworfen.

"Wir mussten insgesamt 212.000 Umschläge nachbestellen", bestätigt Silke Hartmann, die Sprecherin des zuständigen Rhein-Neckar-Kreises, eine entsprechende Information der RNZ. Lediglich 5000 Kuverts hat das Landratsamt noch vorrätig. Insgesamt hätten 31 der 54 Kommunen des Kreises neue Wahlumschläge benötigt, 23 hatten noch ausreichend Kuverts auf Lager.

Den größten Bedarf hat die größte Stadt im Kreis, nämlich Weinheim, angemeldet. Hier wurden alle Wahlumschläge entsorgt, auch weil sie in einem schlechten Zustand waren, wie Roland Kern erklärt. Jetzt mussten 30.000 Stück nachbestellt werden. Sinsheim und Wiesloch benötigen jeweils 18.000 Kuverts, Schriesheim, Brühl und Sandhausen jeweils 11.000 Stück. 10.000 Umschläge haben Schwetzingen und Ketsch geordert, 1000 weniger wurden in Dossenheim nachbestellt. In diesen Kommunen waren meist gar keine Kuverts mehr vorhanden. Weitere 21 Gemeinden orderten zwischen 1000 und 6000 Umschläge. Auch die Stadt Heidelberg hat 70.000 Kuverts gekauft.

Unter den 23 Kommunen im Kreis, die noch ausreichend Umschläge gelagert hatten, sind beispielsweise die Städte Leimen, Eberbach, Neckargemünd und Eppelheim. "Wir haben die Umschläge in unserem Archiv aufbewahrt, weil es keine Anweisung zum Wegwerfen gab", erklärt Leimens Wahlleiter Werner Schneider.

Dies bestätigt Silke Hartmann: Es habe keine Aufforderung des Kreises an die Kommunen zur Entsorgung gegeben. Das hätten diese offenbar eigenmächtig gemacht. Einige Verwaltungsmitarbeiter sagten jedoch der RNZ, dass sie vor dem Wegwerfen beim Landratsamt nachgefragt hätten. Dort habe man aber grünes Licht gegeben.

"Damals konnte ja auch niemand ahnen, dass es irgendwann mal eine Volksabstimmung gibt", erklärt Silke Hartmann. Kurios: Das Gesetz für die Volksabstimmung stammt noch aus dem Jahr 1984 - und damals wurde eben noch mit Kuverts gewählt. Da für die Organisation der Volksabstimmung jedoch nur wenige Wochen blieben, reichte die Zeit für eine Aktualisierung des Gesetzes nicht mehr. Viele Kommunen gingen davon aus, dass das Gesetz längst geändert wurde. "Wir dachten, dass das Prozedere dasselbe wie bei allen anderen Wahlen ist", sagt Roland Kern. So jedoch werden am Sonntag in den Abstimmungslokalen Erinnerungen an vergangene Zeiten wach.

Die Abschaffung der Kuverts hatte seinerzeit mehrere Gründe: Das Auspacken der Stimmzettel bei der Auszählung durch die Wahlhelfer nahm viel Zeit in Anspruch. Und nicht selten kam es vor, dass leere Umschläge abgegeben wurden - und ein großes Durcheinander entstand. Fanden viele Wahlen gleichzeitig statt, so wurden Stimmzettel auch zum Beispiel in falsche Kuverts gesteckt.

Die Kosten für die 212.000 beim Stuttgarter Kohlhammerverlag hergestellten Wahlumschläge halten sich mit rund 3000 Euro für den Kreis in Grenzen. Ein Teil wird zudem vom Land bezahlt. Die Kuverts sind rechtzeitig in den Städten und Gemeinden eingetroffen, sodass der Abstimmung nichts mehr im Wege steht. Am Sonntag heißt es also wieder: Ankreuzen, falten und eintüten - wie früher.