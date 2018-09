Von Alexander Albrecht

Am Anfang stand gestern Morgen die Trauer. Die Trauer um den famosen US-Jazz-Pianisten Mulgrew Miller. Gemeinsam mit zwei Legenden des Genres, Yusef Lateef und Archie Sheep, hatte der am Mittwoch 57-jährig gestorbene Musiker 2012 das Abschlusskonzert bei "Enjoy Jazz" gegeben. "Er bleibt unvergessen", sagte Festivalleiter Rainer Kern. Dem Rückblick folgte der Ausblick - auf die inzwischen 15. Auflage von "Enjoy Jazz" in der Metropolregion. Hintergrund Hintergrund

Am Samstag startet der Kartenvorverkauf für ausgewählte Konzerte von "Enjoy Jazz" (Tickets bei allen RNZ-Geschäftsstellen). Neben den Heidelberger Konzerten gibt es weitere Höhepunkte, zum Beispiel den Auftritt von Jazz-Legende Carla Bley im Ludwigshafener "Das Haus" am 8. Oktober. Dort wird drei Tage später Hayden Chisholm den SWR-Jazzpreis erhalten. Erstmals hat das Festival mit Echo-Gewinner Michael Wollny einen "Artist in Residence", der als Dauergast sechs Konzerte gibt. Wieder im Programm sind ein Symposium in Kooperation mit dem Heidelberger Center for American Studies, eine Veranstaltung in einem völlig abgedunkelten Raum der Ilvesheimer Blindenschule (am 17. Oktober mit Schauspieler Lars Rudolph) sowie ein "mörderischer Abend" mit Bambi-Preisträger Matthias Brandt am 19. Oktober in der Mannheimer Alten Feuerwache.

Bei einem Pressefrühstück in den Räumen des Heidelberger Softwareunternehmens und Hauptsponsors SAS stellte Kern die ersten Programmpunkte vor. Schon die lassen die Herzen der Jazz-Fans höher schlagen. Das Festival beginnt am 2. Oktober mit dem Saxophon-Weltstar Joshua Redman und dem gleichnamigen Quartett. Wegen der großen Nachfrage steigt das Konzert nicht im Schloss, sondern in der Stadthalle. "Mit Redman steht ein langjähriger Freund auf der Bühne, es kann nur ein schöner Abend werden", verspricht Kern.

Eigentlich endet "Enjoy Jazz" nach sieben Wochen offiziell am 16. November. Eigentlich. Doch es gibt noch einen Nachschlag - und beide Male ist Heidelberg der Austragungsort. Am 18. November treten die Jazz-Sänger Gregory Porter und Lizz Wright in der Stadthalle auf. Und am 27. November gastiert Brad Mehldau im Karlstorbahnhof. Er wird sich dabei nicht wie gewohnt ans Klavier setzen - wie am 4. November in der Mannheimer Christuskirche -, sondern Keyboard spielen und mit Schlagzeuger Mark Guiliana das Duo "Mehliana" formieren.

Im Karlstorbahnhof gibt es noch sieben weitere Leckerbissen: Die schwedische Organistin Anna von Hausswolff (3. Oktober), die zwischen Jazz und Klassik changierenden Uri Caine und Han Bennink (6. Oktober), das ebenfalls genreüberschreitende Peter Evans Trio (14. Oktober) und der italienische Jazz-Bassist Riccardo del Fra mit seiner Hommage an Chet Baker (15. Oktober) konzertieren zu Beginn des Festivals.

Ein Wiedersehen gibt es mit der von vielen "Enjoy Jazz"-Freunden herbeigesehnten Sängerin Youn Sun Nah, die auf ihrem aktuellen Album unter anderem Metallica covert (29. Oktober). Mit Spannung erwartet werden auch die Auftritte der US-Hip-Hopper "Dilated Peoples" (5. November) und der Band "Yo La Tengo" am 10. November.

"Es gibt unwahrscheinlich viel gute Musik derzeit", sagte Rainer Kern. "Wir könnten drei Festivals programmieren". Verzichten muss "Enjoy Jazz" auf Dauergast Roger Willemsen, der an seinem neuen Buch schreibt. An seiner Stelle wird Thomas Meinecke - Autor, DJ und ein Freund Heidelbergs - seine liebsten Jazzplatten auflegen. Der genaue Termin steht noch nicht fest.