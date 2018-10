Heidelberg. Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einem Imbissstand am Donnerstagabend auf dem Lidl-Parkplatz eines in der Fritz-Frey-Straße Handschuhsheim. Gegen 21.35 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein, dass in der Nähe des Discounters ein Gebäude brennen würde. Der Feuerwehr gelang es nach Polizeiangaben schnell, den Brand des teilweise gemauerten Imbissstandes unter Kontrolle zu bringen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Imbissstand nahezu komplett herunterbrannte. Bei den ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Imbissstand zuvor aufgebrochen worden war. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen zwischen 50.000 und 80.000 Euro. (pol)