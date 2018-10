Landau. In Landau in der Pfalz soll am Dienstagvormittag eine 500 Pfund schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Etwa 1500 Menschen, die im Umkreis von 300 Metern um den Fundort wohnen, sollen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Auch eine Kindertagesstätte wird bis zum Mittag umziehen. Arbeiter hatten den Sprengsatz auf dem Gelände entdeckt, das derzeit für die Landesgartenschau 2014 vorbereitet wird. Zuletzt war in Landau im Juni 2010 ein Blindgänger entschärft worden. (dpa/lrs)