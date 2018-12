Mühlhausen/Angelbachtal. Schwere Verletzungen zog sich ein Autofahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der B 39 zu. Das meldete die Polizei am Mittag. Er war mit seinem Wagen kurz vor 10.30 Uhr auf der Fahrt von Mühlhausen Richtung Angelbachtal zu schnell in einer Linkskurve unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr musste zunächst den an der Böschung zum Angelbach stehenden Wagen stabilisieren, bevor sie mit einer Rettungsschere das Dach abtrennen und den schwer verletzten Fahrer aus dem Wrack bergen konnten. Die Polizei leitete den Verkehr auf der B 39 über einen parallel verlaufenden Feldweg um. (pol)