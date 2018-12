Leipzig (dpa) - Drei Jugendliche haben an einer Leipziger Oberschule Pfefferspray versprüht und mehrere Kinder verletzt. Nach der Aktion klagten am Vormittag 18 Schüler über Atem- und Augenreizungen. Neun von ihnen mussten in einer Klinik behandelt werden. Die Kinder hatten sich in dem Klassenzimmer aufgehalten, in dem die Jugendlichen das Gasgemisch versprüht hatten. Weil sich das Pfefferspray im gesamten Gebäude ausbreitete, wurde die Schule geräumt. Der Unterricht an der Oberschule Portitz fiel aus. Gegen die drei 15-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ihr Motiv ist unklar.