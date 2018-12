Berlin (dpa) - Angesichts der Ausbreitung der Vogelgrippe-Epidemie hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt den Zentralen Krisenstab Tierseuchen einberufen. Dieser werde am Nachmittag zusammenkommen. Vorher war bekanntgeworden, dass sich der Verdacht auf das hochansteckende H5N8-Virus auch auf einem Hühnerhof im Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigt hat. Die Behörden reagieren mit einer Ausweitung der Stallpflicht-Zonen vor allem in der Nähe von Seen und Flüssen. Damit soll verhindert werden, dass der Virustyp von Wildvögeln auf Geflügel in Zuchtbetrieben übertragen wird.