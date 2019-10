Essen (dpa) - Einsatzkräfte haben nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote in einer Essener Wohnung entdeckt. Drei weitere Menschen seien unverletzt aus dem Gebäude geholt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien Fenster zersprungen und Rauch aufgestiegen, gebrannt habe es aber nicht. An dem dreistöckigen Wohnhaus war die Fassade an mehreren Fenstern rußverschmiert. Die Ursache für die mutmaßliche Explosion ist noch unklar.