Laura Lato ist eine Deutsch-Pop-Künstlerin, die für autobiografische Texte und internationale Beats à la Dua Lipa steht. In ihren Songs verarbeitet die 27-Jährige Themen wie Selbstfindung, Empowerment und Optimismus, aber auch intimere Momente. Ihre ersten musikalischen Gehversuche wagte Laura Lato in ihrer Heimatstadt Hannover. 2019 lernte sie über ein Förderprogramm die Popakademie in Mannheim kennen, im gleichen Jahr schrieb sie sich im Studiengang "Popular Music" ein. Für ihr Masterprojekt hat sie zur Frage "Warum steckt so viel Penis im Pop?" geforscht.