ZUR PERSON

Elisabeth "Lisa" Batiashvili wurde 1979 in Tiflis (Georgien) als Tochter eines Geigers und einer Pianistin geboren. Sie studierte in Hamburg und München. 2011 erhielt sie den Echo Klassik, 2015 wurde sie von Musical America zur Instrumentalistin des Jahres gekürt. Sie lebt in München und spielt eine Joseph Guarneri "del Gesu" Violine aus dem Jahre 1739, eine Leihgabe eines privaten Sammlers in Deutschland. Mit ihrer Stiftung (www.lisabatiashvili-foundation.org) unterstützt sie begabte Musiker aus Georgien.