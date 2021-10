Zur Person

Joe Bonamassa wird am 8. Mai 1977 in Utica/New York als Sohn eines Gitarrenhändlers geboren. Laut eigener Aussage ist er bereits mit elf Jahren Profimusiker. Der Zwölfjährige darf im Vorprogramm von B.B. King auftreten. Mit seinem Hang zum Blues, zu progressiven Rock-Ausflügen und sogar akustischen Exkursionen wird er heute zu den besten elektrischen Gitarristen der Gegenwart gezählt. Bonamassa hat mit Eric Clapton, Stephen Stills, Buddy Guy, Steve Winwood, Warren Haynes und Dereck Trucks gespielt. Der Wahl-New-Yorker hat bislang 45 Studio- und Live-Platten aufgenommen und nennt rund 1000 Vintage-Gitarren und -Verstärker sein eigen. (on)