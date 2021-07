Zur Person

Katja Hess studierte Anglistik, Germanistik und Sprachwissenschaft an der Universität Heidelberg und Rijksuniversität Utrecht, arbeitete mit Unterbrechungen durch mehrjährige Auslandsaufenthalte bis 1997 als Lehrerin, bevor sie sich ganz der Kunst zuwandte. Ihre künstlerische Ausbildung begann sie während eines dreijährigen Aufenthalts in den Niederlanden an der Art Scholl Ewijckshoeve, studierte danach als Schülerin von Robert Cendella an der Students League in New York und an der Cooper Union als Schülerin von Peter Schroth und Jeff Tolbert. Seit 2001 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier in Heidelberg.

Viele Ausstellungen und Auszeichnungen begleiten ihre künstlerische Laufbahn. Unter anderem im Paysages Maison de Heidelberg in Montpellier, im Kunstverein Leimen, Kunstverein Mannheim, im Feuerbachhaus Speyer, in der Slevogt-Galerie Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, und in der Willibald-Kramm-Preis Stiftung in Heidelberg. Katja Hess ist Mitglied im Vorstand des Heidelberger Forums für Kunst, Mitglied des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) sowie der GEDOK.