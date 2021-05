> Harald Rupp hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich: Erst drückte er am Samstagmittag den Zweitliga-Fußballern aus seiner Heimat Osnabrück im Abstiegskampf die Daumen und freute sich über ein 3:1 in Würzburg. Dann sah er am Nachmittag, wie die MLP Academics in Leverkusen den ersten Schritt zur Zweitliga-Meisterschaft gingen – und am Sonntag im Rückspiel im SNP Dome alles perfekt machten. Rupp, der aktiv immer noch Tennis spielt, gewann mit den Basketballern des VfL Osnabrück 1969 die Deutsche Meisterschaft. 1973 wechselte er zum USC Heidelberg, mit dem er 1977 das Double sowie 1978 erneut den Pokalwettbewerb holte. Als 17-Jähriger debütierte der Guard 1970 für die Nationalmannschaft, für die er insgesamt 57-Mal auflief. Nach seinem Karriereende blieb der freiberufliche Rechtsanwalt den Heidelberger Basketballern in verschiedensten Funktionen treu, darunter neun Jahre lang bis 2007 als Sportlicher Leiter. Rupp, der verheiratet ist, zwei Kinder und zwei Enkelkinder hat, ist einer der fünf Gesellschafter der Spielbetriebs GmbH. nb