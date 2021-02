Zur Person

Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 in der Kleinstadt Neath in Wales als Gaynor Hopkins geboren. Zu ihren frühen Einflüssen gehören Janis Joplin und Tina Turner. 1977 erscheint ihr Debütalbum, das den Country-Pop-Hit "Lost in France" und den Pop-Hit "More Than A Lover" abwirft. 1978 gelingt ihr mit der Single "It’s A Heartache" ein Nummer-4-Erfolg in Großbritannien und ein Nummer-3-Erfolg in den USA. Es folgen Hits wie "Holding Out For A Hero" (1980) und "Total Eclipse Of The Heart" (1983). Sie verkaufen sich jeweils rund sechs Millionen Mal. Die Sängerin war dreimal für einen Grammy und zweimal für einen Brit Award nominiert. Bonnie Tyler und ihr Ehemann Robert Sullivan leben abwechselnd in Albufeira an der Algarve und auf einer Farm in Neuseeland.