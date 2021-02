Zur Person

Daniel Hope wurde 1973 in Durban/Südafrika geboren. Seine Eltern übersiedelten mit ihm noch im selben Jahr nach Paris, wo die Mutter Managerin des Violinisten Yehudi Menuhin wurde. 1984 begann Daniel Hope ein Studium an der Royal Academy Of Music in London und wurde sechs Jahre später Berufsmusiker. Er spielt die "Ex-Lipinski" des Geigenbauers Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1742. Sie wurde ihm von einer ungenannten Familie aus Deutschland zur Verfügung gestellt. 2007 unterzeichnete er einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon. Bis heute erhielt der Musiker, Schriftsteller und Moderator u.a. sieben ECHO Klassik-Preise, den Deutschen Schallplattenpreis, den Europäischen Kulturpreis für Musik sowie zahlreiche Grammy-Nominierungen. Daniel Hope nahm 2017 auch die deutsche Staatsbürgerschaft an und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. (on)