Zur Person

Michael Schenker wurde 1955 in Sarstedt geboren. Er benutzt ausschließlich E-Gitarren der Bauart "Flying V". Von 1969 bis 1973 und 1979 war er Gitarrist der Scorpions – neben seinem älteren Bruder Rudolf. 1973 stieg er bei den Londoner Hardrockern UFO ein und prägte mit seinem Spiel Klassiker wie "Doctor, Doctor" oder "Rock Bottom". Nach persönlichen Problemen verließ er die Gruppe und gründete 1979 die Michael Schenker Group (MSG). 1993 fand Michael Schenker zurück zu UFO und spielte die Platte "Walk On Water" ein. Bis 2002 war er mit UFO mehrfach auf Tour und produzierte Studioalben. Seit 1996 hat Michael Schenker weltweit rund 25 weitere Alben veröffentlicht, unter anderem unter dem Bandnamen MSG und Michael Schenker Fest. Mehrfach wurde er vom japanischen Metal-Magazin "Burrn!" zum weltbesten Gitarristen gewählt. Michael Schenker lebt im britischen Bristol. (on)