Strecke: Rundwanderung ab dem Bahnhof Ittlingen. Mit dem Wanderzeichen grünes Dreieck aus der Bahnhofstraße nach links in die Hauptstraße gehen und kurz darauf die Elsenz überqueren. Das Zeichen (stellenweise ist noch das ältere, weiße Dreieck zu sehen) führt bis zur Burg Steinsberg. Zurück etwa einen Kilometer dem gleichen Weg, dann nach links dem Radweg in Richtung Reihen folgen. Bei Reihen weiter auf dem Radweg nach rechts in Richtung Ittlingen entlang der Elsenz gehen, bis der Ausgangspunkt erreicht ist.

Länge: rund 12 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 200 Meter

Dauer: rund dreieinhalb Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der A5 Richtung Karlsruhe und der A6 Richtung Heilbronn bis zur Ausfahrt 34 Sinsheim-Steinsfurt fahren. Von dort gelangt man auf der Landstraße über Reihen nach Ittlingen, am Ortsende befinden sich beim Bahnhof Parkmöglichkeiten.

ÖPNV: Gute Verbindungen von Heidelberg nach Ittlingen mit der S5.

Verpflegung: Picknick an der Burg Steinsberg oder, falls möglich, Einkehr im Restaurant der Burg.

Karte: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, Wanderkarte Sinsheim mit Kraichgau, Wiesloch, Bad Rappenau, 1:25.000, 1. Auflage 2018, ISBN 978-3-86398-437-3