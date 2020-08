Anreise: Mit der Bahn bis Garmisch-Partenkirchen – Tickets im Tarif "Super Sparpreis" gibt es bereits ab 17,50 Euro. Dort kann man am Bahnhof direkt in die Zahnradbahn umsteigen. Auf den Gipfel geht’s per Seilbahn (Kombiticket Berg- und Talfahrt 59,50 Euro pro Person, www.zugspitze.de).

Zugspitztour: Bei der dreitägigen Zugspitztour geht man auf der historischen Route durchs Reintal und übernachtet zwei Mal in den Hütten des Deutschen Alpenvereins (www.zugspitztour.de). Nichtmitglieder zahlen pro Übernachtung 38 Euro (nur Barzahlung, unbedingt rechtzeitig reservieren).

Spitzenwanderweg:Rund um den 2962 Meter hohen Berg und zu den schönsten Zielen der Zugspitz-Region führt ein neuer Fernwanderweg. Die 200 Kilometer und mehr als 6800 Höhenmeter des "Spitzenwanderwegs" sind in zwölf Etappen aufgeteilt. (www.spitzenwanderweg.de)

Weitere Infos www.zugspitz-region.de