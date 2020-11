Von Claudia Wittke-Gaida

Vielleicht Zucker mit Salz verwechselt? Einen kurzen Moment nicht umgerührt? Oder vom Salzstreuer ist die Kappe abgesprungen – und die Suppe ist nun mächtig versalzen? Nicht verzweifeln. Es gibt (fast) immer ein Gegenmittel.

Was tun, wenn die Suppe zu dünn ist? "Bei klaren Suppen geht das ganz einfach. Man muss sie einkochen. Und wenn die Einlage schon drin ist, muss man das Gemüse oder das Fleisch wieder herausnehmen und kocht die Flüssigkeit ein", sagt Fernsehköchin Martina Meuth, die seit Jahren im Duett mit Ehemann Moritz den Kochlöffel schwingt. Ist die Suppe konzentriert genug, schmeckt man ab und schüttet beides wieder zusammen.

Bei zu dünnen Cremesuppen wirkt eine Kartoffel Wunder. "Entweder man rührt Kartoffelpüree darunter oder man reibt eine Kartoffel rein", rät Meuth. Eine weitere Möglichkeit sei, Butter mit Stärke zu verkneten, diese dann stückchenweise reinzurühren und kurz aufzukochen.

Was tun, wenn die Suppe oder Soße versalzen ist? Als erstes sollte man schauen, dass man sie verdünnt. "So verteilt man das Salz auf eine größere Menge", rät Meuth. Ist einem gleich die Kappe vom Salzstreuer mit in den Topf gefallen und mit ihr der halbe Inhalt, hilft auch wieder eine Kartoffel. "Denn Kartoffeln schlucken viel Salz."

Während sie einfach eine Knolle reinreiben würde, empfiehlt die Stiftung Warentest in ihrem Ratgeber "Kochen wie ein Profi" das bloße Einlegen einer geschälten rohen Kartoffel: Zur Vergrößerung der Oberfläche die Kartoffel in Stücke schneiden und am Ende wieder entfernen. Und noch einen Trick hat das Buch parat: Ist die Suppe zu salzig, etwas Eiweiß einlaufen lassen.

Was tun, wenn Mehlklümpchen in Suppe oder Soße auftauchen?"Da muss man mit dem Mixstab in der Soße spazieren gehen. Der zerhaut jedes Klümpchen", empfiehlt TV-Köchin Meuth. Sie hat noch einen Geheimtipp, damit erst gar keine Klümpchen entstehen: Einfach Mehl und Butter zu einer Paste verkneten. Das heißt in der Fachsprache "Beurre manié" und sei das beste Mittel, um etwas anzudicken.

Was tun, wenn Fleisch verbrannt ist? Da hilft nichts anderes, als die verbrannte Schicht abzuschneiden. "Und zwar großzügig", da ist Meuth rigoros. Denn das Verbrannte dringt ins Fleisch ein und hinterlässt den Geschmack. "Das muss weg!"

Was tun, wenn der Braten zäh ist wie eine Schuhsohle? Den kann man vergessen. Das heißt aber nicht, dass man ihn wegwirft. Martina Meuth würde ihn sofort klein schneiden, in einen Mixer packen und einen Aufstrich fürs Brot daraus machen: "Mit ein paar Kräutern dazu, etwas Butter einmixen und kräftig würzen."

Was tun, wenn das Chili oder die Cremesuppe am Boden angebrannt sind?Nur einen kurzen Moment nicht gerührt und schon ist es passiert. Meuth rät: Großzügig im Topf lassen, was angebrannt ist, und das Nichtangebrannte peinlich genau in einen zweiten Topf gießen oder vorsichtig hinüberschaufeln. Anders sei es, wenn Milch angebrannt ist. "Die ist nicht zu retten, weil der Brandgeschmack alles durchdringt."

Um den angebrannten Topf wieder sauber zu bekommen hat Martina Meuth einen Trick parat: "Da streut man Spülmaschinenpulver und Spülmaschinensalz hinein, gibt Wasser dazu und kocht das auf. Danach stehen lassen und nach einer Weile mit einem Holzlöffel abkratzen. Haftet immer noch zuviel am Boden, die Prozedur wiederholen!"

Was tun, wenn das Gemüse totgegart wurde? Meuth rät: "Nicht lange trauern und eine Cremesuppe daraus machen." Einfach pürieren, ein Schüsschen Sahne dran und mit Brühe in die gewünschte Konsistenz bringen. Das gehe allerdings nur, wenn das Ganze noch als Gemüse erkennbar ist. Ist das Gemüse schon grau, muss man sich leider trennen.

Was tun, wenn die Pasta verkocht wurde? Wenn die Nudeln zu weich geworden sind, würde Meuth eine Frittata daraus machen. Einfach Eier verquirlen, mit der weich gewordenen Pasta vermischen, gut würzen, Gemüse-Würfel dazu und in einer beschichteten Pfanne von beiden Seiten bräunen. Wie eine Torte in Stücke schneiden, ein Salat dazu, fertig. Das Ganze funktioniert auch als Auflauf. Der Meuthsche Extra-Tipp: "Flexibel sein und verkünden: Genauso wollte ich das."