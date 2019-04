Bonn (dpa) - Der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel wird im Frühjahr einen Lehrauftrag an der Universität Bonn übernehmen. Gabriels Engagement sei eine «große Chance für die Universität und unsere Studierenden», sagte Uni-Rektor Michael Hoch dem Bonner «General-Anzeiger» (Freitag). Gabriel solle im kommenden Sommersemester an der politischen Fakultät der Universität ein Seminar über die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt leiten. Der aktuelle Lehrauftrag laufe unabhängig davon, ob Gabriel in einer möglichen neuen großen Koalition Außenminister bleibe, heißt es.