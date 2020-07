Flüge: Von Frankfurt nach Cancún zum Beispiel mit Lufthansa.

Höhlen und Cenoten: Die Unterwelt Yucatáns erlebt man mit Ko’ox Diving (Shops in Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Aventuras) beim Schnorcheln (fünf Stunden ab 87 Euro) oder Tauchen (drei Stunden ab 130 Euro). PadiTauchkurse, auch speziell für Höhlen, ab 120 Euro. Der individuelle Eintritt in die Cenote Manatí kostet 4,50 Euro, in die Cenote Ik Kil (bei Chichén Itzá) nur zum Baden 3,65 Euro, www.kooxdiving.com

Rundreise: Explorer Fernreisen bietet "Die Wunder Yucatáns" als achttägige Mietwagenrundreise ab 650 Euro an. Die Tour startet und endet in Cancún. Reisestationen sind Chichén Itzá, Mérida, Celestún, Campeche, Palenque, Agua Azul und Chetumal. Inkludiert sind u.a. sieben Übernachtungen in Hotels mit Frühstück sieben Tage Mietwagen, www.explorer.de

Auskünfte: www.visitmexico.com/de