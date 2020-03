Toni Thurm packt einen kranken Seehund in eine Kiste. Er soll in einer Seehund-Station behandelt werden. Foto: Wolfgang Runge/dpa

Der Seehundjäger erklärt: "Wir haben Boxen an Bord, Desinfektionsmittel und Einmal-Handschuhe für den Eigenschutz, aber auch verschiedenste Karten, ein Fernglas und einen Spaten zum Freischaufeln, falls man sich mit dem Auto festsetzt."

Wenn Toni Thurm dem Tier nicht selbst helfen kann, kommt es in die Transport-Box. Dann geht es weiter in eine Seehund-Station in der Nähe. "Wir haben in diesem Jahr bereits fünf junge Seehunde aufgenommen", sagt eine Mitarbeiterin dort. Die Fachleute versuchen, die Tiere aufzupäppeln und wieder auszusetzen.