Viele kennen sie als Suppengemüse, als Zutat in Eintöpfen oder als warme Beilage: Doch Pastinaken muss man nicht unbedingt immer kochen. Man kann das Gemüse auch roh verzehren. Darauf macht der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer aufmerksam. In dünne Scheiben geschnitten, passt die weiße Wurzel etwa sehr gut zum Käse- oder Wurstbrot. Mit ihrem unverkennbaren, etwas nussigen Geschmack ist die Pastinake eine knackige Ergänzung. Pastinaken halten sich gekühlt mehrere Tage lang. Am besten werden sie in einen Folienbeutel gewickelt, damit die Wurzel nicht austrocknet. Das Gemüse ist gut verträglich und wird deshalb auch häufig als Babybrei zubereitet. Zudem enthalten Pastinaken Kalium, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine.

Pastinaken-Pflaumen-Gulasch

Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

500 g gemischtes Gulasch

500 g Zwiebeln

350 g Pastinaken

1 EL Tomatenmark

100 g Backpflaumen

1 EL Mehl

150 ml Rotwein

500 ml Gemüsebrühe

2 EL Öl

2 TL Paprikapulver (edelsüß)

1 TL Paprikapulver (rosenscharf)

1 Bio-Orange

Salz und Pfeffer

Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden. Öl in einen Topf geben und Fleisch scharf anbraten. Zwiebeln dazugeben und anschwitzen. Mehl hinzufügen und anrösten. Tomatenmark und Paprikapulver dazugeben, salzen und pfeffern. Mit Wein ablöschen, einreduzieren lassen, dann die Gemüsebrühe dazugeben. Pastinaken schälen, in grobe Stücke schneiden, Backpflaumen halbieren und nach einer halben Stunde zum Gulasch geben. Danach noch eine weitere Stunde kochen lassen. Mit Orangenabrieb und Orangensaft abschmecken.