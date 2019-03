1936 ist der deutsche Liedermacher und Schriftsteller in Hamburg geboren.

1953 zog er in die DDR.

Ab 1960 publizierte er dort erste Lieder und Gedichte.

1975 verhängte das Plenum des Zentralkomitees der SED gegen Biermann ein umfassendes Auftritts- und Publikationsverbot

1976 verweigerten ihm nach einer Konzerttour in Westdeutschland die Behörden die Wiedereinreise in die DDR. Biermann wurde offiziell "ausgebürgert". Dieser Vorgang löste in Ost- und Westdeutschland Protest aus.

Wolf Biermanns Gedichtbände zählen zu den meistverkauften der deutschen Nachkriegsliteratur. Der Liedermacher, Sänger und Autor erhielt zahlreiche Literaturpreise erst West- und später Gesamtdeutschlands.

2006 erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz,

2007 die Ehrenbürgerwürde Berlins.