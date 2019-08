Herne (dpa) - Eine gestern vermutlich aus einer Privatwohnung in Herne in NRW entwischte Giftschlange ist auch heute unentdeckt geblieben. Und das trotz fieberhafter Suche von Reptilien-Experten, trotz Klebefallen und Mehl-Markierungen. Ein junger Mann soll die Kobra in einem Mehrfamilienhaus gehalten haben. Nach Angaben der Stadt Herne lebten in der Wohnung sogar rund 20 Giftschlangen. Bei der Giftschlange handelt es sich nach Angaben des Schlangenexperten Roland Byner um eine Monokelkobra. Sie sei in Asien heimisch und hochgiftig.