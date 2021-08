Infos:

Reiseziel: Der Wispertaunus ist die westlichste Region des Taunus zwischen Bad Schwalbach und Lorch am Rhein. Der Name stammt von dem Flüsschen Wisper. Entlang der Wisper führt eine bei Motorradfahrern beliebte, kurvenreiche Straße durch die reizvolle Landschaft.

Anreise: Von Heidelberg aus mit dem Auto in etwa zwei Stunden nach Lorch.

Übernachten: Direkt an den Wanderwegen des Wispertaunus finden sich ein paar wenige Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen.

Weitere Infos: www.wisper-trails.de