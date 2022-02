Die Gewerkschaft Verdi ruft in der Tarifrunde für die Beschäftigten der Postbank erneut zu Warnstreiks auf. Am Freitag und Samstag sollen sich die Beschäftigten der acht Postbank-Filialen im Südwesten an befristeten Arbeitsniederlegungen beteiligen, wie Verdi am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dass die Arbeitgeber bisher noch nicht einmal ein Angebot angedeutet hätten, habe die Mitarbeitenden enttäuscht. Sie seien es, die trotz der Pandemie den Laden am Laufen hielten.