München/Hamburg (dpa) - Haut-ekzeme sind lästig - vor allem, weil sie so schrecklich jucken. Oft entstehen sie auf trockener Haut. Wer vorbeugend etwas gegen Ekzeme tun will, sollte die Haut daher gut pflegen.

In erster Linie heißt das: Man sollte darauf achten, dass die Haut nicht austrocknet. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man sich jeden Tag 20 Minuten lang heiß mit viel Seife duscht und die Haut anschließend nicht eincremt.

Eine Wohltat für die Haut kann es sein, sich ein Ölbad zu gönnen. Darauf weist die Münchener Dermatologin Marion Moers-Carpi hin. Der Clou: das Badewasser mit etwas Sahne anreichern. "Denn Öl löst sich gerne in einem lipiden Umfeld und nicht nur in kalkhaltigem Badewasser", sagt Moers-Carpi. "Da hilft die Sahne, das gute Öl an die Haut gelangen zu lassen."