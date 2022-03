Der Saharastaub sorgt weiter für ein ungewöhnliches Farbenspiel über dem Südwesten. Am Donnerstag werde sich der Himmel wieder verfärben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Es sei für Baden-Württemberg ein nächster Schub des Saharastaubes zu erwarten. "Am Freitag stellt sich die Lage um. Die Phase des Saharastaubes ist dann aufgrund einer neuen Wetterlage vorbei", sagte ein DWD-Sprecher.