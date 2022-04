Nach dem Wintereinbruch am Wochenende hat sich der Schnee bereits wieder weitgehend verzogen. In der neuen Woche bestimmen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regen und Wind das Wetter in Hessen. Der Montag beginnt mit vielen Wolken, mittags fallen dann die ersten Regentropfen, unter die sich oberhalb von 400 Metern noch Schneeflocken mischen können. Im Laufe des Tages nimmt der Wind zu. In höheren Lagen sind Sturmböen möglich.