In Rheinland-Pfalz sind während des Winters unter den Corona-Hygienebedingungen deutlich weniger Menschen an Grippe erkrankt als in den Jahren vor der Pandemie. Das zeigten die Meldedaten der kommunalen Gesundheitsämter, die im Landesuntersuchungsamt (LUA) zusammengefasst werden, wie das LUA am Dienstag mitteilte. Von Anfang Oktober 2021 bis Ende Februar 2022 wurden demnach insgesamt 93 laborbestätigte Fälle übermittelt. Das seien zwar mehr als im Winter zuvor. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien jedoch oft mehrere Tausend Fälle aufgetreten.