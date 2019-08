Dortmund (dpa) - In Anwesenheit von Profis wie Marco Reus oder Axel Witsel hat Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund im Rahmen einer Weltpremiere einen Teil der Doku-Serie «Inside Borussia Dortmund» aufgeführt. Im Signal Iduna Park wurde am Abend vor 3000 Gästen die zweite Folge der vierteiligen Serie präsentiert. Sie ist von Freitag an bei Amazon Prime zu sehen. «Am Anfang war es ein komisches Gefühl, dass überall Kameras waren», sagte Ex-Kapitän Marcel Schmelzer. Aber irgendwann habe man sich damit arrangiert.