Berlin (dpa) - «Welt»-Chefredakteur Ulf Poschardt hat sich bei den Medien für deren Berichterstattung während der Haftzeit von Deniz Yücel bedankt. «Das gewissermaßen fast Magische an dieser Erfahrung war, dass wir Kollegen in einem Ausmaß solidarisch miteinander umgegangen sind, dass wir auch bei Informationslagen, als klar war, dass Kollegen mehr wussten, als sie schreiben konnten, sie auf die Geschichte verzichtet haben, auf die exklusive Meldung verzichtet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass Deniz was passiert», sagte Poschardt.