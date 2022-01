Welche Fristen gelten

Zwei Punkte sind für den Stichtag wichtig: Das Geburtsjahr und das Ausstellungsdatum des Führerscheins. Für Führerscheine aus Papier, also graue oder rosafarbene Dokumente oder Dokumente aus der DDR, ist das Geburtsjahr des Inhabers relevant. Wer ein bis einschließlich 18. Januar 2013 ausgestelltes Dokument im Scheckkartenformat hat, kann sich nach dem Ausstellungsdatum richten. Ausnahme: Wer vor 1953 geboren wurde, kann sich bis zum 19. Januar 2033 Zeit lassen.

Fristen für Führerscheine, die vor dem 1. Januar 1999 (grau, rosa, DDR) ausgestellt wurden: vor 1953 gilt der 19. Januar 2033 als Stichtag, für die Jahrgänge von 1953 bis 1958 der 19. Januar 2022. Besonderheit: In diesem Fall soll die Frist um ein halbes Jahr – bis zum 19. Juli 2022 – verlängert werden. Für die Jahrgänge 1959 bis 1964 endet die Frist am 19. Januar 2023, für 1965 bis 1970 der 19. Januar 2024 und von 1971 oder später der 19. Januar 2025.

Für die Fristen von Führerscheinen, die vom 1. Januar 1999 einschließlich 18. Januar 2013 im Scheckkartenformat ausgestellt wurden, ist nicht das Geburtsdatum ausschlaggebend, sondern das Ausstellungsdatum. Hier gilt: Bei einem Ausstellungsdatum von 1999 bis 2001 endet die Frist am 19. Januar 2026, für 2002 bis 2004 am 19. Januar 2027, bei 2005 bis 2007 am 19. Januar 2028, für das Ausstellungsdatum 2008 gilt der Stichtag 19. Januar 2029, für 2009 der 19. Januar 2030, für 2010 der 19. Januar 2031, für 2011 der 19. Januar 2032, für 2012 der 18. Januar und für 2013 der 19. Januar 2033. (tmn)