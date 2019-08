Von Johannes Hucke

Wer kennt die Lagen, nennt die Namen! Von Rechts wegen müsste man einen Wanderpass vorlegen, um die Weine von Schloss Schönberg überhaupt probieren zu dürfen: Worin verzeichnet wäre, dass man die Weinberge des neuen Gutes auch eigenfüßig erwandert hat. Vorschlag: Ihr kühlt einen schönen Riesling ein, egal ob den Liter, den Gutswein oder der Auerbacher, umwickelt ihn mit einer Kühlmanschette und promeniert zum Kirchberghäuschen hoch.

Hintergrund Adresse: Weingut Schloss Schönberg, Grieselstraße 34, 64625 Bensheim

Telefon: 01 76/20 45 43 40

Homepage: www.schloss-schoenberg.com

Seit: 2016

Rebfläche: 7 Hektar

Lagen: [+] Lesen Sie mehr Adresse: Weingut Schloss Schönberg, Grieselstraße 34, 64625 Bensheim

Telefon: 01 76/20 45 43 40

Homepage: www.schloss-schoenberg.com

Seit: 2016

Rebfläche: 7 Hektar

Lagen: Schönberger Herrnwingert, Auerbacher Fürstenlager, Auerbacher Höllberg, Zwingenberger Steingeröll und Zwingenberger Schöntal

Rebsorten: Riesling, Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder, Silvaner, Spätburgunder

Preise: von 8,50 bis 25 Euro

Spezialitäten: Fürstenlager Grauburgunder, Fürstenlager Spätburgunder

[-] Weniger anzeigen

Um die Vorfreude zu steigern, labt Ihr Euch dort droben an Kochkäse und hauseigenem Fassriesling - und wandert weiter Richtung Wald. Unterwegs bitte nach rechts gucken, da befindet sich nämlich fast die komplette Herrlichkeit der Bergsträßer Weinberge auf einen Blick. Bei der nächsten Lichtung bitte kurz innehalten: Ja, das ist der Schönberger Herrnwingert, altberühmt und soeben zu neuem Leben erwacht. Jetzt noch ein Stückchen auf dem Höhenweg geradeaus - und drunten im Tale entdeckt Ihr eine Turmspitze. Die gehört zu Schönberg, genau. Schaut, da steht auch eine Bank. Jetzt habt Ihr Euch das erste Schlückchen vom Schloss-Weingut verdient. Chin-chin!

Zu verdanken haben wir diese Neuentdeckung des Bergsträßer Weines zuallererst Rabea Trautmann, einer klassischen Quereinsteigerin, so wie Niko Brandner vom Sektgut Griesel (siehe Juli-Beitrag); die beiden teilen sich - noch! - die Bensheimer Räumlichkeiten, wozu auch einer der erhabensten Gewölbekeller Hessens gehört. "Die meiste Zeit meines Lebens", so die studierte Landschaftsarchitektin, "habe ich in Norddeutschland rumgehangen ..." So ging das natürlich nicht weiter, weshalb sie eine Ausbildung in einem südbadischen Weingut zur Winzerin an-schloss. "Spezialisiert bin ich auf den Außenbereich", verrät die tatenfrohe junge Frau. Womit nicht gesagt wäre, dass sie im Keller weniger zu Hause sei; denn ihr höchstpersönlicher Zugang zum Weinausbau (bitte merken!) scheint an der Bergstraße so neu- wie einzigartig zu sein.

Winzerin Rabea Trautmann setzt gerne Eiche ein.

95 Prozent der Weine vergären spontan. Das ist nicht nur riskant, sondern ergibt in Tateinheit mit raffiniertem Holzeinsatz ein Geschmacksbild, das man zwischen Darmstadt und Wiesloch so noch kaum kannte. Rabea Trautmann weiß schon, was wir einwenden wollen und entgegnet schmunzelnd: "Klar, wir sind noch dran, hier akzeptiert zu werden. Bislang sind wir mehr überregional orientiert."

Alsdann, Ihr Freundinnen und Freunde des Bergsträßers, geht dieses Wagnis ein und öffnet für den Anfang eine Bergsträßer Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder: Ja, auch das ist Bergstraße! Noch präziser zeigt der Riesling, dass man mit der üblichen Schubladen-Klassifikation vom Aromarad hier nicht weiterkommt. Andere, teils exotische, dann wieder radikal mineralische Nuancen kommen nach und nach zum Vorschein. Aufregend!

In den herrlichen Weinlagen sollte man vor der Verkostung wandern.

"Vieles ist noch im Werden", schätzt Trautmann die Situation nach knapp drei Jahren ein. Ach, hätten doch die Darmstädter Landgrafen samt Gefolge seinerzeit, als sie im künstlichen Dörfchen im Auerbacher Seitental Haschmich auf Altgriechisch spielten, solche Weine schon gehabt, sie wären bestimmt noch milder gesinnt gewesen und hätten die Leibeigenschaft 100 Jahre früher abgeschafft. Dem sogenannten einfachen Volk hingegen hätte bestimmt schon der Silvaner genügt, den wir mit besonderem Empfehlungsschreiben versehen möchten; so oft gibt’s die Sorte in der Gegend nicht mehr - und so trefflich ausgebaut schon mal gar nicht.

Mit Blick in die Zukunft weiß die Jungwinzerin: "Wir haben nur eine Chance mit Qualität. Was wir hier machen, muss ein Gesamtbild mit Wiedererkennungseffekt ergeben." Wir meinen: Dazu ist mehr als ein Anfang gemacht! Und wer’s nicht glaubt, sollte der immer noch oft missverstandenen Rebsorte Müller-Thurgau eine Chance geben. Bemühen wir uns nicht mit einem eigenen Beschreibungsversuch, sondern überlassen der Expertin das Feld, die uns in urbaner Diktion in die Feder diktiert: "Kräutrig-wilde Beerennase, weißer Pfeffer. Ziemlich coole Charakteristika, oder?" - "Yo!", möchte man spontan antworten. Und sofort den Weißburgunder Ortswein anschließen. Kann es sein, wähnt der Literaturfreund, dass Trautmann hier jemanden absichtsvoll zitiert, um in neuem Kontext neue Facetten leuchten zu lassen? Staatsweinguttrinker haben ihn nämlich allezeit geliebt, den hiesigen Pinot blanc - und werden erfreut sein zu hören, dass es ihn noch gibt. Besser: In wiedergeborener Gestalt, in geradezu feierlichem Gewande, als sei er zu ewigem Leben bestimmt.