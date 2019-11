Eine im Dreieck angeordnete Straße aus 21 Ständen mit einer Bühne an der Stirnseite und einem Karussell an der Michaelskirche empfängt den Weihnachtsmarkt-Besucher vom 29. November bis 1. Dezember am Neuen Markt. Der Bürgermeister eröffnet ihn am Freitag um 19 Uhr, musikalische Begleitung kommt vom Posaunenchor. Um 20 Uhr lassen die Karnevalfreunde Haidebow ihren Wagen weihen. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Am Samstag singt um 11 Uhr der Chor der Steige-Grundschule, gegen 12.30 Uhr kommt das Christkind, gegen 15 Uhr der Nikolaus. Geöffnet ist von 10 bis 22 Uhr. Am Sonntag bevölkern um 12 Uhr die JazzKids der Musikschule die Bühne, um 16 Uhr spielt der Posaunenchor. Geöffnet ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag gibt es ab 12 Uhr voraussichtlich auch Kutschfahrten.

Ob Chili con Carne, Kässpätzle, Kartoffelsuppe, Wild oder Spießbraten, ob Waffeln, Schokofrüchte, Kuchen, Crêpes oder Apfelbrot: die Speisekarte hat was gegen jede Art Hunger. Eine Vielfalt, die sich bei der Getränkeauswahl fortsetzt. Kunterbunt ist auch das Angebot an Handgemachtem darunter Holzspielzeug, Krippen, Vogelhäuser und Gestricktes. Mitwirkende Vereine sind unter anderem zwei Pfadfinderstämme, Club Eulenspiegel, SG Rockenau und Eberbacher SC, Reitverein, Imker, Fanfarenzug und FeG. (jbd)