Auch Kinder können das Coronavirus übertragen. Deswegen gilt in der Schule: Abstand halten. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Fühlen sich Kinder und Erwachsene ähnlich krank durch Corona?

Nein, da gibt es Unterschiede. Viele Kinder merken gar nicht, dass sie das Coronavirus abbekommen haben. Sie fühlen sich weiter gesund. Oder die Krankheit verläuft nicht so schlimm. Erwachsene merken eine Corona-Infektion auch nicht immer, aber häufiger als Kinder. Sie berichten dann zum Beispiel davon, dass sie nichts mehr schmecken und riechen. Viele haben auch Husten und fühlen sich schwach.

Stecken sich Kinder genauso leicht mit dem Virus an wie Erwachsene?

Wahrscheinlich nicht. Forscherinnen und Forscher im Land China haben das untersucht. Sie meinen, Kinder steckten sich seltener mit dem Virus an. Erwachsene seien dreimal so häufig betroffen. Aber sicher ist das noch nicht. Denn in einer anderen Untersuchung kam heraus: Diese Gefahr sei für Kinder und Erwachsene etwa gleich groß.

Sind Kinder genauso ansteckend?

Es könnte sein, dass kranke Kinder ähnlich viel Coronaviren ausatmen und aushusten wie Erwachsene. Dann würden sie andere Leute wohl genauso anstecken können. Auch dazu gibt es eine Untersuchung: Forscherinnen und Forscher aus Deutschland haben sich angeschaut, wie viele Viren die Corona-Infizierten im Hals haben. Und das war bei Kindern und Erwachsenen ziemlich gleich viel.

Was bedeutet das jetzt alles?

Weiterhin gilt: Auch Kinder sollten vorsichtig sein, also zum Beispiel möglichst viel Abstand halten. Ein Wissenschaftler schlägt vor, der Unterricht könnte ab und zu draußen stattfinden statt im Klassenzimmer. Denn draußen ist das Risiko, sich gegenseitig anzustecken, wahrscheinlich nicht so groß. Auch Lüften hilft schon viel. Also gerne die Fenster auflassen.