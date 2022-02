Die Gewerkschaft Verdi hat an diesem Freitag zu Warnstreiks bei der Postbank aufgerufen. In Baden-Württemberg seien sechs der acht Filialen geschlossen gewesen, teilte Gewerkschaftsfunktionärin Katja Bronner in Stuttgart mit. Das sei ein deutliches Signal für die Verhandlungen am kommenden Dienstag. "Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug: Die Kolleginnen und Kollegen erwarten ein verhandlungsfähiges Angebot." Warnstreik gab es auch in den anderen Bundesländern. Sie gehen am Samstag weiter.