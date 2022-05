Walldorf. (pol/mare) Am Sonntagnachmittag hat ein Wohnhaus in Walldorf gebrannt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Nachmittag zu dem Feuer in der Hauptstraße.

Gegen 14.30 Uhr kam es in der Hauptstraße aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses. Festgestellt wurde dies von einer zufällig in der Nähe befindliche Streife des Polizeirevieres Wiesloch, welche noch vor Eintreffen weiterer Rettungskräfte sämtliche Bewohner evakuieren konnte.

Durch den Brand wurde die Terrasse vollständig zerstört sowie angrenzende Gebäudeteile zum Teil stark beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit sechs Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Durch den Brand wurde niemand ernsthaft verletzt. Eine Bewohnerin zog sich bei der vorsorglichen Rettung ihrer Katzen unabhängig von dem eigentlichen Brand leichte oberflächliche Verletzungen zu. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch den Polizeiposten Walldorf durchgeführt.