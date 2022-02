Der SV Waldhof Mannheim will in der Endphase der Saison in der 3. Fußball-Liga auf einen Pokalmodus umschalten. "Für uns sind alle Partien jetzt wie Endspiele", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner vor der Partie der Mannheimer am Samstag (14.00 Uhr) beim Halleschen FC. "Wir sind jetzt noch mehr als bisher darauf aus, einen Dreier zu holen. Deshalb geht es darum, in jedem Spiel die eigenen Reserven freizumachen", sagte er am Donnerstag.