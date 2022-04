Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die SPD hatte bei der Wahl am 27. März die absolute Mehrheit geholt. Rehlinger soll bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am 25. April zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie wird demnach die erste sozialdemokratische Regierungschefin an der Saar.

Als Vorsitzender der SPD-Fraktion wurde am Montag Ulrich Commerçon im Amt bestätigt. "Nach 23 Jahren stellt die SPD Saar wieder die größte Fraktion im saarländischen Landtag", schrieb er bei Facebook.

Die SPD hatte bei der Saarlandwahl nach dem vorläufigen Endergebnis 43,5 Prozent der Stimmen bekommen. Die CDU mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans an der Spitze stürzte auf 28,5 Prozent ab.