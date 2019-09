Wehr musste vier brennende Mülltonnen löschen

Gaiberg. (aham) War es ein schief gegangener Kerwescherz? In der Nacht auf Sonntag brannten in der Hauptstraße vier Mülltonnen - und zwar just zu dem Zeitpunkt, als die Kerwe auf dem nahen Festplatz gerade ausklang. Dennoch meint Feuerwehrkommandant Peter Klehr, der mit 15 Kameraden im Einsatz war: "Brandstiftung ist unwahrscheinlich." Dazu seien die Tonnen - zwei grüne, eine schwarze und eine Bio-Tonne - zu weit von der Straße weggewesen. Sie standen nämlich in 30 Meter Entfernung an einer Hauswand - und die hat bei dem Feuer einiges abbekommen.

Die Wehr war gegen 1 Uhr alarmiert worden. Und trotz Kerwe seien noch genügend Kameraden einsatzfähig gewesen, sagt der Kommandant auf RNZ-Nachfrage. Als die Wehr eintraf, hatte der Hausbesitzer schon mit einem Feuerlöscher die Flammen weitgehend eingedämmt. "Er war gerade von der Kerwe heimgekommen", berichtet Klehr. Dennoch war die Wehr noch etwa für eine Dreiviertelstunde beschäftigt. "In den Mülltonnen waren auch noch Sprayflaschen", so der Feuerwehrchef. "Die sind explodiert, das war noch ziemlich spektakulär." Ansonsten sei das Löschen aber problemlos gewesen; vorsorglich habe man auch noch die Hauswand mit einer Wärmebildkamera untersucht.

Die Hauswand hat durch das Feuer auch einiges abbekommen: Durch die Hitze wurde der Putz "abgesprengt", die Dachkante wurde beschädigt und ein Fallrohr ist abgegangen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch der Balkon über der Brandstelle blieb nach Angaben des Kommandanten unbeschädigt. Als Ursache vermutet Klehr eine sogenannte Selbstentzündung.