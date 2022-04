Düren (dpa) - In der zweiten Halbfinalserie ging Meister Berlin Recycling Volleys gegen die United Volleys Frankfurt wieder mit 2:1 in Führung. Die Berliner bezwangen die Hessen am Mittwoch mit 3:0 Sätzen (25:18, 25:17, 25:22) und sind nur noch einen Schritt vom Finaleinzug entfernt.

