Friedrichshafen (dpa/lsw) - Im Halbfinale, das im "Best-of-five-Modus" ausgetragen wird, muss das Team vom Bodensee am Mittwoch (19.00 Uhr) zunächst auswärts in Düren antreten. Der Gegner aus Nordrhein-Westfalen hat wegen der besseren Platzierung in der Bundesliga-Zwischenrunde zunächst Heimrecht. Das zweite Spiel findet am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) in der Friedrichshafener Ausweichspielstätte in Neu-Ulm statt. In der zweiten Halbfinalserie trifft der Meister Berlin Recycling Volleys auf die United Volleys Frankfurt.

