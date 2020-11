Anreise: Mit dr DB bis Dresden, Chemnitz oder Zwickau, weiter mit Regionalbahn/Bus

Übernachtung: Bad Elster: Hotel König Albert, DZ/F ab 156 Euro; www.hotelkoenigalbert.de; Plauen: Dormero Hotel, DZ/F ab 70 Euro; www.dormero.de/hotel-plauen

Ausflüge: Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Orchester- und Vereinsreisen in Markneukirche, https://erlebniswelt-musikinstrumentenbau.de/reisen, Teppichmuseum Schloss Voigtsberg, https://www.schloss-voigtsberg.de/museen/teppichmuseum, Schaustickerei in Plauen, www.schaustickerei-plauen.de

Industriekultur in Sachsen: Die Route der Industriekultur in Sachsen umfasst 53 Stationen, in denen 500 Jahre Industriegeschichte aus den Branchen Bergbau, Textil, Fahrzeuge & Verkehr abgehandelt werden, www.sachsen-tourismus.de/reisethemen/kunst-%20kultur/industriekultur/