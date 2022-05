Reiseziel: Virginia Beach liegt im Süden des Bundesstaates Virginia direkt am Atlantik und der Chesapeake Bay. Von Washington aus fährt man knapp vier Stunden in den Ort.

Anreise: Zahlreiche Airlines fliegen aus Deutschland den Flughafen Washington Dulles an, der im Bundesstaat Virginia liegt. Von dort aus kann man entweder mit dem Mietwagen direkt nach Virginia Beach fahren oder einen Anschlussflug nach Norfolk nehmen. Von diesem kleinen Flughafen aus sind es etwa 30 Kilometer bis Virginia Beach.

Einreise: Reisende müssen vollständig geimpft und zudem einen negativen Test (PCR oder Antigen) vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ausnahmen von der Impfpflicht gibt es in wenigen Fällen, wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt. Bundesbürger brauchen zur Einreise darüber hinaus einen gültigen Reisepass und eine elektronische Reisegenehmigung (Esta), die vorab beantragt werden muss.

Klima: In Virginia ist das Wetter das ganze Jahr über recht angenehm, selbst im Winter gibt es nur selten Frost. Die schönsten Monate für den Strand und Outdoor-Aktivitäten sind April bis Oktober.

Unterkunft: In Virginia Beach gibt es jede Art von Unterkunft - von den großen Hotelketten am Strand in Oceanfront bis zu Ferienhäusern an den anderen Stränden und im Landesinneren.

Informationen: Capital Region USA c/o Claasen Communication, Im Schelmböhl 40, 64665 Alsbach (Tel.: 0800/9653 4264; E-Mail: crusa@claasen.de; Website: www.capitalregionusa.de)