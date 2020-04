SCHULE: Erst gaaanz langsam darf der Unterricht wieder losgehen und auch meist erst in einigen Wochen. Außerdem gilt das erstmal nur für ältere Schülerinnen und Schüler, damit die ihren Abschluss machen können. Anfang Mai könnten auch einige Grundschulen wieder öffnen - und zwar erstmal nur für die oberen Klassen und mit Unterricht in kleinen Gruppen. Denn wichtig ist: Es muss Platz sein, um Abstand halten zu können. Die Schüler sollen sich zudem etwa die Hände gründlich reinigen können.

LÄDEN: Außer Geschäften für Lebensmittel ist gerade fast alles zu. Aber ab Montag dürfen auch andere Läden etwa für Kleidung wieder öffnen, wenn sie nicht sehr groß sind. Außerdem müssen die Besitzer darauf achten, dass die Kunden genug Abstand halten.

TREFFEN: Es bleibt dabei: Freunde und Verwandte treffen geht in den nächsten zwei Wochen immer noch nicht. Man soll möglichst zu Hause bleiben und erst recht nicht verreisen, haben die Kanzlerin und die Länderchefs entschieden. Sport oder Spaziergänge draußen sind jedoch okay, aber auch nur mit den Menschen mit denen man zusammen lebt. In etwa zwei Wochen soll wieder beraten werden, wie es weitergehen kann.

MASKEN: In manchen Städten darf man derzeit nur mit einer Nasen-Mund-Maske einkaufen oder Bus fahren. Doch erstmal soll das nicht überall in Deutschland Pflicht werden. Allerdings rät etwa die Kanzlerin, möglichst häufig eine Maske zu tragen. Denn damit schützt man andere.