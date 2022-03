Mainz (dpa) - Das Mädchen aus Wiesbaden hatte am Dienstag mit seinem Laufrad die Straße an einer Ampel in der Innenstadt überquert und war dabei von dem rechts abbiegenden Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass es noch an der Unfallstelle starb. Die Mutter war kurz vor dem Kind über die Straße gegangen.

Pressemitteilung